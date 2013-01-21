Даішники піймали водія, який на фурі збив чоловіка і втік
Співробітники ДАІ затримали поблизу Києва водія-іноземця, який на фурі збив чоловіка і втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ столиці.
Як зазначається в повідомленні, у суботу, 19 січня, близько 22-ї години до Святошинського райуправління міліції надійшла інформація про те, що на 17-му кілометрі траси «Київ – Житомир» на дорозі лежить чоловік, якого переїхала вантажівка. Заявниця також повідомила, що це була фура з іноземними номерами на жовтому фоні з напівпричепом, яка поїхала у напрямку Києва, не зупинившись після наїзду.
На місці пригоди співробітники міліції виявили тіло чоловіка, якому на вигляд було 45-50 років. З’ясовано, що пішохід намагався перейти дорогу у непередбаченому для переходу місці.
Інформація про втікача була негайно передана всім постам міліції.
Згодом на Харківській площі столиці співробітники ДАІ помітили два вантажних автомобілі з іноземними номерними знаками, що рухалися у напрямку Борисполя. Співробітники ДАІ подали знак про зупинку авто. Однак водій, який їхав попереду на автомобілі «MAN», проігнорував цю вимогу і додав швидкості. Інший водій зупинився.
Затримати втікача вдалося біля АЗС, що у селі Проліски Бориспільського району. Як з’ясувалось, за кермом вантажівки знаходився мешканець Молдови. На транспортному засобі було виявлено характерні пошкодження передньої частини.
«Чому водій не зупинився і як стався наїзд буде встановлювати слідство», - підкреслили в ДАІ.