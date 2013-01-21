Даішники піймали водія, який на фурі збив чоловіка і втік

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ столиці.

Як зазначається в повідомленні, у суботу, 19 січня, близько 22-ї години до Святошинського райуправління міліції надійшла інформація про те, що на 17-му кілометрі траси «Київ – Житомир» на дорозі лежить чоловік, якого переїхала вантажівка. Заявниця також повідомила, що це була фура з іноземними номерами на жовтому фоні з напівпричепом, яка поїхала у напрямку Києва, не зупинившись після наїзду.

На місці пригоди співробітники міліції виявили тіло чоловіка, якому на вигляд було 45-50 років. З’ясовано, що пішохід намагався перейти дорогу у непередбаченому для переходу місці.

Інформація про втікача була негайно передана всім постам міліції.

Згодом на Харківській площі столиці співробітники ДАІ помітили два вантажних автомобілі з іноземними номерними знаками, що рухалися у напрямку Борисполя. Співробітники ДАІ подали знак про зупинку авто. Однак водій, який їхав попереду на автомобілі «MAN», проігнорував цю вимогу і додав швидкості. Інший водій зупинився.

Затримати втікача вдалося біля АЗС, що у селі Проліски Бориспільського району. Як з’ясувалось, за кермом вантажівки знаходився мешканець Молдови. На транспортному засобі було виявлено характерні пошкодження передньої частини.

«Чому водій не зупинився і як стався наїзд буде встановлювати слідство», - підкреслили в ДАІ.