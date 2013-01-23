Експерт: Підвищення тарифів на воду і тепло до реформи ЖКГ не має сенсу

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення в Україні недоцільне і передчасне до виконання програми термомодернізації житлового фонду і обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку води і тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції голова Союзу власників житла України, екс-міністр ЖКГ (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко.

«Говорити про підвищення тарифів дуже помилково і передчасно, тому що нічого не було зроблено для того, щоб підготувати споживачів житлово-комунальних послуг», - вважає експерт.

О.Кучеренко відзначив, що як урядова, так і президентська програми реформування ЖКГ не виконані.

На його думку, гроші на проведення реформи є, але вони потрапляють до «сильних» - до монополістів, до «Нафтогазу».

«Без державної підтримки модернізація нашого застарілого житлового фонду неможлива. Вона неможлива виключно за рахунок громадян. Саме тому має бути розроблена програма модернізації і капітального ремонту застарілого житлового фонду. Вона має передбачати державну підтримку і співфінансування. Цього не зроблено, лічильників немає. Про яке тоді підвищенні у такій ситуації говорити?», - підкреслив екс-міністр ЖКГ.

О.Кучеренко вважає, що перш ніж говорити про підвищення тарифів, слід порушити питання про виконання закону про перший капітальний ремонт застарілого житлового фонду, а також прийняти закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.

«Поки ми не формалізуємо і чітко не визначимося з обов'язками держави щодо допомоги людям, які проживають у будинках 50-60 років, які не в змозі будуть за реальними тарифами платити, говорити про тарифи недоцільно і дуже небезпечно», - додав він.

Серед причин передчасності підвищення тарифів на тепло, які становлять половину платежів за «комуналку», особливо в зимовий період, експерт називає непрозорість формування ціни на газ.

«Ціна на газ продовжує залишатися terra incognita... Ціноутворення на газ не є прозорим, і саме тому все це перекладати на населення через тарифи на тепло недоцільно», - додав він.

О.Кучеренко пояснив, що ціна цього питання - майже 8 млрд грн на рік, яка закладається у держбюджеті на компенсацію різниці у тарифах. На його думку, ці кошти витрачаються несправедливо, оскільки половину «з'їдають» чотири регіони - Київ, Донецьк і область, Харків і область і Луганськ і область.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, пропонує поетапне підвищення тарифів на тепло- і водопостачання, а також на водовідведення з приведенням їх до економічно обґрунтованого рівня до 1 січня 2015 року.

За даними регулятора, на 14 січня 2013 р. у середньому по Україні тарифи на теплову енергію для населення покривають 70% собівартості виробництва, на воду - 60%.

18 січня під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ щодо відновлення програм фінансування.