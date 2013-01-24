Ахметов випередив усіх росіян в рейтингу мільярдерів

Донецький бізнесмен, власник System Capital Management Ринат Ахметов став єдиним українцем, який потрапив в рейтинг ста найбагатших людей планети за версією агентства Bloomberg, повідомляє ZN.UA.

Станом на 23 січня Bloomberg оцінив статки Ахметова в 22,3 мільярда доларів - з початку року вони зросли на 5,2% (1,1 млрд доларів).

У порівнянні з даними рейтингу за листопад 2012 року, Ахметов піднявся з 38-го на 26-е місце, знову випередивши всіх мільярдерів-росіян: найбагатший з них - власник "Мегафона" Алішер Усманова - виявився на 36 сходинці зі статками в 19, 8 мільярда доларів.

Крім Усманова, до рейтингу потрапили ще 11 росіян: Віктор Вексельберг, Леонід Міхельсон, Володимир Лісін, Володимир Потанін, Михайло Фрідман, Олексій Мордашов, Роман Абрамович, Андрій Мельниченко, Михайло Прохоров, Вагіт Алекперов, Олег Дерипаска.

Очолює щодня оновлюваний рейтинг як і раніше мексиканський мільярдер Карлос Слім (78,2 млрд). На другому місці засновник Microsoft Білл Гейтс (64 млрд), на третьому - засновник іспанської групи Inditex Амансіо Ортега (59,1 млрд доларів).