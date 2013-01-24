Адвокат убивці Щербаня хоче, щоб Ахметова допитали

До вбивства Євгена Щербаня причетний бізнесмен Рінат Ахметов.

Про це заявив екс-адвокат Вадима Болотських, засудженого за вбивство Євгена Щербаня, Дмитро Поїзд в ефірі телеканалу ТВі.

"Ахметова треба допитати! Я, будучи у Генпрокуратурі, бачив, як прокурори боялися Ріната Ахметова", - сказав адвокат.

"Він знав всіх цих людей. На скільки мені відомо, Ахметов був там скарбником у тій групі. А інакше чому ж він так пішов угору? Звідки він взяв стартовий капітал?", - додав він.

Крім того, Поїзд розповів, що Болотських не співпрацював ні з Юлією Тимошенко, ні з Павлом Лазаренком.

"Ні з Тимошенко, ні з Лазаренко Болотських не зустрічався. Не вів він з ними ніяких переговорів стосовно отримання зброї чи грошей. Гроші він отримав від людей з групи Кушніра", - сказав адвокат.

"Слідство намагалося з’ясувати, хто був замовником убивства, але не напористо. В основному доводили хто вбив Щербаня. От Болотський сказав, що вбивав він", - згадує Поїзд.

"Позиція Болотського була така, що він прийшов на бідну Україну і допоміг знищити олігархів. Болотський вважав себе Робін Гудом. Він казав, що Щербань олігарх і шкодить народу", - додав адвокат.

Як відомо, навесні 2003 року Апеляційний суд Луганської області засудив громадянина Росії Вадима Болотського до довічного ув'язнення за вбивство Щербаня.

Українська правда