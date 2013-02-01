На Банковій сподіваються на позитивні результати роботи місії МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси.

За його словами, поки про результати роботи місії говорити зарано, оскільки вона працюватиме ще два тижні.

Водночас він переконаний, що приїзд місії є позитивним сигналом для інвесторів і банківського сектору.

"Тому ми будемо сподіватися на певний позитивний вихід з цієї роботи", - наголосив А.Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду 29 січня 2013 року прибула з візитом в Україну, й перебуватиме тут до 12 лютого. Йшлося про те, що основною темою переговорів стане нова програма співробітництва з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня 2012 року заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

30 січня міністр економічного розвитку та торгівлі України Ігор Прасолов сказав журналдістам, що за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні не очікується підписання нової програми співробітництва.

Зокрема, він сказав: «Не передбачається, що відразу після закінчення роботи місії відразу ж ми підпишемо в Києві або поїдемо туди (до США - УНІАН) й підпишемо меморандум. Зараз основне завдання місії - це вивчити ситуацію в Україні», - сказав І.Прасолов.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співробітництва stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. із метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна в 2013 році не матиме можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.