Українці з грудня зможуть зберегти номер телефону при зміні оператора - ЗМІ

Як пише газета Коммерсант-Україна, вчора Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) затвердила остаточний варіант правил надання цієї послуги, що дозволяє оперативно і безкоштовно міняти оператора.

Втім, учасники ринку вважають, що впровадити послугу в термін нереально, і сподіваються, що Мін'юст не затвердить документ. "Положення про надання послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером" (Mobile Number Portability; MNP) НКРСІ затвердила вчора фактично без змін. Послуга буде безкоштовною для абонентів - для її активації достатньо буде відправити SMS або заповнити заявку на сайті "приймаючого" оператора.

Після цього перехід абонента повинен бути здійснений протягом доби з моменту реєстрації заяви. Мобільні оператори зобов'язані почати надавати сервіс з 1 грудня 2013 року. Головною особливістю нової редакції документа стало істотне перенесення термінів впровадження послуги для операторів фіксованого зв'язку.

В ході обговорення були прийняті поправки, запропоновані найбільшими гравцями - "Укртелекомом" і групою Vega (входить до СКМ). Вони змогли переконати регулятора, що не мають технічної можливості впровадження перенесення номера через велику кількість застарілих комутаторів. Фіксовані оператори можуть почати надавати послугу не пізніше 1 січня 2015 року, а обов'язковою вона стане лише з 2025 року.