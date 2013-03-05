У Криму вісьмох міліціонерів посадили на 9 років за наркоторгівлю
22:42, 05 березня 2013Суспільство
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У Криму Сімферопольський районний суд засудив вісьмох працівників міліції до 8-9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконний оборот наркотиків і затримання, ще двом призначив умовне покарання.
Суд також позбавив усіх міліціонерів звань / Фото : Veer
Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, міліційне ОЗУ організував зі своїх підлеглих начальник відділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків Керченського міськуправління МВС.
За даними наглядового відомства, "перевертні" у погонах створювали видимість ефективної боротьби. Така "робота" супроводжувалася посадовими фальсифікаціями, незаконними затриманнями громадян і притягненням їх до кримінальної відповідальності. В цілому, встановлено півтора десятки епізодів злочинної діяльності.
Суд також позбавив усіх міліціонерів звань і права три роки працювати в правоохоронних органах.
Прокуратура Криму вивчає винесений на цьому тижні вирок на відповідність закону.
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