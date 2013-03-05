У Криму вісьмох міліціонерів посадили на 9 років за наркоторгівлю

Як повідомила прес-служба прокуратури Криму, міліційне ОЗУ організував зі своїх підлеглих начальник відділу з боротьби з незаконним оборотом наркотиків Керченського міськуправління МВС.

За даними наглядового відомства, "перевертні" у погонах створювали видимість ефективної боротьби. Така "робота" супроводжувалася посадовими фальсифікаціями, незаконними затриманнями громадян і притягненням їх до кримінальної відповідальності. В цілому, встановлено півтора десятки епізодів злочинної діяльності.

Суд також позбавив усіх міліціонерів звань і права три роки працювати в правоохоронних органах.

Прокуратура Криму вивчає винесений на цьому тижні вирок на відповідність закону.