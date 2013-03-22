Співробітники СБУ перехопили чотири пересувні газозаправки

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Сумській області.

«Співробітники СБУ спільно з працівниками регіонального підрозділу Держгірпромнагляду викрили дві пересувні автомобільні газозаправні станції (ПАЗС), які незаконно заправляли метаном маршрутні таксі просто на вулицях обласного центру», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-групи, у ході перевірки, ініційованої СБУ, встановлено, що ці пересувні АЗС належать одному з місцевих ТОВ, котре протягом чотирьох місяців, без відповідного дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, заправляло пасажирський транспорт.

Під час цієї перевірки правоохоронці виявили ще дві такі ж ПАЗС. «Наповнення газових балонів та заправку автомобілів здійснювали не уповноважені на те особи, до того ж у безпосередній близькості до житлових будівель, що категорично заборонено», - зазначають у прес-групі.

За висновками фахівців, протизаконна діяльність могла спричинити виникнення надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу життю та здоров’ю як виконавців небезпечних робіт, так і громадян, які користувались послугами ПАЗС та перебували або мешкали поблизу місць таких заправок. До перевірки незаконної діяльності ТОВ долучилася низка контролюючих та правоохоронних органів, зокрема, регіональні підрозділи ДСНС та податкової служби. Наразі, на експлуатацію усіх чотирьох ПАЗС, які належать вказаній комерційній структурі, накладено заборону.