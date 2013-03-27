Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді:

Київ знову стоїть у багатокілометрових заторах

У Києві з самого ранку утворилися великі затори.

Місія МВФ прибула в Україну

Місія Міжнародного валютного Фонду (МВФ), як і планувалося, з 27 березня почала роботу в Україні. МВФ призначить з 1 травня нового голову Представництва в Україні - Жерома Ваше.

Азаров вигнав депутата із засідання Кабміну

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вигнав із зали засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна. У Кабміні пояснюють, що видалили Капліна за порушення регламенту. «УДАР»у свою чергу обіцяє поскаржитися на Азарова ГПУ.

Кожара: Україна не планує виходити з Європейського енергетичного співтовариства

Україна не збирається виходити з Європейського енергетичного співтовариства, незважаючи на те, що Київ не задоволений нинішнім рівнем співпраці.

У Держслужбі НС підтвердили загрозу підтоплення Києва

У Києві через інтенсивне танення снігу існує загроза підтоплення низинних районів міста.

Держстат запевняє, що зарплати українців ростуть

Середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні в лютому зріс порівняно з січнем 2013 року на 1,5% - до 3 044 грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Тимошенко змусила тюремників прибрати з палати пожежні датчики

У приміщеннях блоку Тимошенко демонтовано пристрої протипожежної безпеки, заявили в прес-службі ДПтС.

В Одесі на акції протесту стріляли: є поранені (фото)

В Одесі госпіталізовано двоє людей, яких було поранено сьогодні, під час акції протесту біля Апеляційного суду Одеської області.

Свобода заявляє, що ОДА намагається завадити «встати Україні» у Тернополі

У Тернополі ВО «Свобода» звинувачує облдержадміністрацію в намірі заборонити проведення акції «Вставай, Україно!», яку у 29 березня планують спільно провести представники ВО "Свободи", ВО "Батьківщини" та "УДАРу".

Кіпр на сім днів введе жорсткі обмеження на переміщення капіталу

Нові правила забороняють вивозити готівку за межі Кіпру і достроково розривати договори по термінових депозитах.

Опозиція кличе киян на акцію на підтримку виборів у столиці

Опозиція знову закликає киян та небайдужих українців взяти участь у акції 2 квітня під стінами Верховної Ради з вимогами призначити вибори мера столиці та Київради.

Ініціативна група «Першого грудня» закликала готуватися до бойкоту

Автори заяви наголошують, що «інформаційний простір, який нехтує права, гідність, культурні смаки, духовні потреби і саме життя суспільства, повинен готуватися до неминучого зворотного бойкоту людей».