Свобода заявляє, що ОДА намагається завадити «встати Україні» у Тернополі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», облдержадміністрація, за їхніми даними, уже звернулася в Тернопільський окружний адміністративний суд з вимогою заборонити 29 березня збори громади.

«Таким чином влада намагається зірвати протестну акцію громади. Ми розуміємо, що ця влада не хоче почути думку людей. Але ми впевнені в тому, що громада, незважаючи на перешкоди, прийде і висловить свій протест нинішньому режиму окупантів», – прокоментував ситуацію голова обласної організації ВО "Свобода" Володимир Стаюра.

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Заступник голови облдержадміністрації Юрій Желіховський підтвердив УНІАН факт звернення до суду.

«Але ми абсолютно не вимагаємо заборонити проведення пішої ходи чи мітингу. Лише просимо суд, щоб організаторів акції зобов’язали не порушувати громадський порядок і не блокувати державні установи», – сказав Ю. Желіховський.

Як уже повідомляв УНІАН, 29 березня 2013 року у Тернополі відбудеться всеукраїнська акція протесту "Вставай, Україно!". В акції візьмуть участь лідери трьох парламентських опозиційних сил Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко.

Захід розпочнеться о 16 годині пішим маршем від символічної могили вояків УПА, що на проспекті Степана Бандери. О 17 год на площі біля пам'ятника С. Бандері навпроти облдержадміністрації відбудеться віче.