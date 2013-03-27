Група «Першого грудня» попередила ЗМІ про неминучий бойкот

Представники української інтелігенції, які створили ініціативну групу “Першого грудня”, вважають, що український інформаційний простір, який нехтує правами і потребами людей, повинен готуватися до неминучого зворотного бойкоту людей.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Ініціативної групи «Першого грудня», яку підписали В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський та Ігор Юхновський.

«Три ознаки нинішньої доби в Україні - відчутне обмеження свободи слова, деукраїнізація масового інформаційного продукту і не менш упевнене поширення його внутрішньої порожнечі», - йдеться у заяві.

Також відзначається, що «український інформаційний простір перебуває у духовній і смисловій кризі», а журналістська спільнота перебуває у складних професійних і моральних умовах.

Автори заяви наголошують, що «інформаційний простір, який нехтує права, гідність, культурні смаки, духовні потреби і саме життя суспільства, повинен готуватися до неминучого зворотного бойкоту людей».

Вони також нагадали політикам та власникам найбільших українських медіа про «виняткову суспільну і національну відповідальність» та про те, що великий капітал «може стати партнером суспільства, якщо тверезо усвідомить увесь масштаб збитків від власного страху перед владою».

«Пам’ятайте, що втрата свободи слова і національного сенсу інформаційного простору завжди призводить до втрати і великого національного капіталу. У ваших силах - реалізувати на практиці поняття моральних обов’язків перед людьми і країною» - підкреслюється в заяві.

Крім того, група «Першого грудня» висловлює підтримку журналістам, які дають приклади особистої громадянської позиції усьому суспільству.

«Ми звертаємося до українських журналістів, їхніх творчих і професійних спілок та об’єднань стати ініціаторами широкої загальнонаціональної зустрічі з участю громадських активістів та організацій, аби, можливо, вперше за останні роки обговорити стан інформаційного життя країни і спільні найнагальніші дії» - наголошують вони.

Також автори заяви закликали громадськість розпочати системну кампанію задля створення в Україні незалежного суспільного мовлення та схвалення необхідного національного законодавства.

«Масштабна дія людей з вимогою створення суспільного мовлення з необхідним широким громадським контролем може виявитися ключем до зміни становища. Без нашої спільної волі ця мета ніколи не стане досяжною» - переконані вони.

Учасники «Першого грудня» також закликають українські інтелектуальні середовища, редакції і колективи часописів та електронних медіа, книгарні та книжкові форуми, театральні і мистецькі об’єднання, освітян, науковців, письменників і кожного, хто усвідомлює важливість думки та моральних цінностей, розпочати формування «розумного простору» - альтернативного нинішньому інформаційному простору, неформального, але візуально виразного руху, об’єднаного на єдиних принципах.

***Ініціативна група «Першого грудня» створена в 20-ту річницю референдуму. До складу групи входять чільні представники національної інтелігенції.

Ініціативна група «Першого грудня» вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, і які сьогодні є затребуваними українським суспільством.