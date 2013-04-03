Екс-мера Ялти затримали за підозрою у земельних махінаціях

Про це сьогодні, 3 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

«Інкримінується скоєння дій з незаконного надання обслуговуючому кооперативу земельної ділянки площею 3 гектара вартістю 10 мільйонів гривень, а також підприємцю - територій під торговельні павільйони на набережній курортного міста», - зазначається у прес-релізі.

Кримінальне провадження проводиться за ч. 1 ст. 364 і ч. 3 ст. 365 КК (зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень).

«За поданням прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 92 тис. грн», - додали у прокуратурі.

Раніше прокуратура Криму склала протокол про корупцію стосовно О.Боярчука, але суд побачив в його діях ознаки кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, О.Боярчук, який керував Ялтою останні два роки, у середині грудня 2012 року склав з себе повноваження мера, написавши заяву про відставку. Обов'язки мера зараз, відповідно до закону, виконує секретар міськради - регіонал Сергій Ілаш. Верховна Рада України призначила вибори у Ялті на 2 червня.

Виконком Кримської організації Партії регіонів у січні 2013 р. достроково припинив повноваження О.Боярчука як керівника Ялтинської організації ПР. З лютого організацією міста керує Леонід Поярков, який колись був віце-мером Ялти.