Завод ядерного палива в Україні ще не збудували, але директора уже замінили

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Арсірій змінив Юрія Антипова, який обіймав посаду директора підприємства з серпня 2012 року.

Зазначається, що відповідне рішення наглядова рада заводу ухвалила на засіданні 23 квітня.

Раніше Арсірій обіймав посаду генерального директора енергопостачальної компанії «Луганське енергетичне об'єднання».

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2012 року в Україні неподалік від селища Смоліне (Кіровоградська обл.) було почато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод із виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.