Українські кондитери можуть втратити ринок Білорусі - Укркондпром

Таку думку висловив УНІАН голова асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Тепер, навіть якщо ми прориваємо блокаду на кордоні, нас просто не забирають в торгові мережі, магазини не беруть, тому що їм наказано не брати. Ми не можемо потрапити в торгівлю», - сказав Балдинюк.

За його словами, в Білорусі діє постанова місцевої влади, згідно з якою торгові організації зобов'язані забезпечити в другому кварталі 2013 року питому вагу продажу кондитерських виробів білоруського виробництва в загальному обсязі реалізації не менше 85%. Балдинюк вважає, що подібні постанови є документальним підтвердженням прямого порушення двосторонньої угоди про вільну торгівлю.

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При цьому голова асоціації зазначає, що за весь час конфлікту з Білоруссю українська влада не застосовувала ніяких суттєвих заходів для стабілізації ситуації.

«На жаль, до сьогоднішнього дня всі наші заходи з боку України були апелятивними. Нам лише обіцяли, але ніякої ефективної дії у відповідь українська держава не зробила», - пояснив він.

Як результат, якщо проблему не буде вирішено, українські кондитери можуть втратити білоруський ринок, який є четвертим за величиною ринком для вітчизняних кондитерських виробів, упевнений Балдинюк.

Як повідомляв УНІАН, зупинка українських вантажів із кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити втрати для вітчизняних кондитерських підприємств до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблоковано.

За словами Балдинюка, законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте в даній ситуації йдеться про нетарифні методи обмеження експорту.

Довідка: Виручка виробників від постачання кондитерських виробів на ринки Білорусі в 2012 році становила 0,5 млрд грн.