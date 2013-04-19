ЗМІ: Білорусь закрила ринок для українських солодощів

У результаті тільки в поточному місяці збитки українських виробників можуть перевищити 40 млн грн. У відповідь Україна може почати більш ретельні перевірки білоруської цільномолочної продукції, стверджують в уряді.

Українські виробники кондитерських виробів зіткнулися з блокуванням поставок цукристої та шоколадної продукції в Білорусь, розповів "Комерсанту" президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк.

"З 3 квітня автотранспорт з кондитерської продукцією з України не пропускає білоруська митниця", - розповів він. Офіційно обмежень поставок країна не вводила, але до продукції з нашої країни застосовується посилений митний контроль, пояснює пан Балдинюк. "Білоруське законодавство дозволяє в цьому випадку затримувати вантаж на митниці до 20 днів з можливістю продовження цього терміну", - пояснив він.

Білорусь - четвертий за розмірами експортний ринок для українських кондитерів (понад 5% всього експорту; дані Держстату за 2012 рік). За даними учасників ринку, труднощі з постачанням продукції зазнають найбільші виробники кондитерських виробів України, в тому числі Roshen, "Конті", АВК і ЖЛ.

Офіційно в компаніях коментувати цю тему відмовилися. Але в неофіційних бесідах менеджери підтвердили існування проблем, пов'язуючи дії білоруської влади з нещодавньою націоналізацією фабрик в країні.