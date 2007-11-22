У Харкові ухвалили вирок чоловікові, який зарізав дружину у приміщенні суду

Розслідування цієї гучної справи продовжувалося протягом року.

Чоловік зарізав власну дружину за декілька хвилин до того, як їх повинні були розлучити. Вбивця наніс жертві вісім ножових поранень. Жінка померла в машині "швидкої допомоги".

"Проводили декілька експертиз, він намагався прикинутися неосудним, - розповіла "Комсомольській правді" матір загиблої жінки. - Кілька разів переносилися засідання, у мене навіть виникла думка, що вирок зволікають умисне. На суді головною причиною вбивства назвали квартирне питання, хоча зять і стверджував, що зробив це через ревнощі".

У результаті вбивці дали чотирнадцять років за умисне вбивство. З`ясувалося, що ніж, загорнутий в поліетиленовий пакет, він приніс до суду. Для слідства це стало одним з доказів, що чоловік готувався до скоєння злочину.

Чоловік часто бив дружину, вона йшла від нього, потім поверталася. Ситуація не змінилася і після народження дитини. У якийсь момент дружина не витерпіла і з сином пішла до батьків. Після тринадцяти років сімейного життя вирішила подати на розлучення. Як говорить мати загиблої жінки, зять загрожував її дочці вбивством у випадку, якщо вона його залише. Син подружжя в даний час живе з бабусею.

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