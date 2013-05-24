У Житомирі презентували шосту книгу «Реабілітовані історією»

Як передає кореспондент УНІАН, книга є складовою частиною 27-томної науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», що видається відповідно до постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Шоста книга складається з п’яти розділів, в яких вміщені нариси, що на документальній основі розкривають політичні репресії в Житомирській області періоду «великого терору» 1937-1938 років та технологію здійснення репресій серед інтелігенції Житомирської області в 30-х рр. ХХ ст.

В книзі також містяться оригінальні документи цього періоду, спогади свідків тогочасних подій, біографічні довідки на майже 5,7 тис. репресованих уродженців і жителів нашого краю, прізвища яких починаються із літер Р,С,Т,У та 206 світлин репресованих, які публікуються вперше.

Крім того, в рамках роботи над книгою співробітниками групи вивчено понад 50 тис. кримінальних справ в архівах Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ Україні, державних архівах України та області. Книга призначена для науковців, студентів, учителів, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією України та Житомирської області.

Загалом в шести книгах «Реабілітовані історією» вже вміщено 38139 коротких біографічних довідок про репресованих та 798 світлин і 173 оригінальних документів, які публікуються вперше.