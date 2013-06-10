Замовники вертодрому Януковича кажуть, що йому не загрожують зсуви

ТОВ «Амадеус Ко» - компанія-замовник будівництва Центру адміністративно-ділової авіації на Парковій дорозі в Києві – запевняє, що в районі будівництва виконано всі протизсувні роботи, і називає «домислами» інформацію ЗМІ про те, що будівництво об'єкту нібито активізує зсуви.

Про це йдеться в релізі компанії «Амадеус Ко», переданому УНІАН.

Зокрема, компанія відзначає, що «5 червня у ряді видань була опублікована стаття-новина, суть якої зводиться до того, що об'єкт будівництва на Парковій дорозі розташований в аварійній зоні, може бути зруйнований у будь-який момент, а також те, що будівництво об'єкту активізує зсуви».

У зв'язку з цим “Амадеус Ко”, будучи замовником об'єкту, запевняє, що «ніякої геологічної небезпеки руйнування об'єкту не існує, всі роботи були проведені відповідно до всіх технічних норм і вимог. За ініціативою МНС всі схили в районі будівництва були укріплені належним чином. Більш того, на стадії проектування об'єкту були проведені геологічні дослідження, компанія “Амадеус Ко” одержала технічні умови від відповідних організацій, зокрема й від ПАТ «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт», після чого були виконані якісно і в повному обсягу всі протизсувні роботи».

«Оскільки ніяких геологічних досліджень, на підставі яких можна було б робити якісь висновки, не проводилося, то заяви, які були зроблені в статтях, що стосуються зсувів у районі об'єкту транспортної та інженерної інфраструктури, що будується, м. Києва, за адресою Паркова дорога, 16 «а», є домислами і особистими висновками різних суб'єктів, і отже, не мають об'єктивного характеру», - відзначає компанія ТОВ «Амадеус До».

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня ц.р. ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що стався зсув грунту на Парковій дорозі, неподалік Маріїнського палацу в Києві.

Того ж дня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов назвав ситуацію із зсувом грунту на Парковій дорозі непростою, але не авральною.

Щодо Паркової дороги Попов сказав, що там вже давно стоїть питання про можливість зсувів, і ситуацію ускладнює наявність там великих дерев, коріння яких тягне за собою грунт.

За словами Попова, ділянка вимагає особливої уваги, оскільки це важлива артерія, по якій з ранку до вечора проїжджає велика кількість автотранспорту, і неможливо допустити, щоб там перекривався рух з будь-яких причин, наприклад, через зсув грунту.

“Я не можу сказати, що це аврал (зсув грунту біля вертолітного майданчика — УНІАН). Але ситуація непроста”, - відзначив голова КМДА.

При цьому він не виключив, що до робіт з укріплення схилу залучать кошти інвестора, який будував вертолітний майданчик.

“Цей інвестор інвестує в місто — це його обов'язок інвестиційний — близько 40 млн. грн. Тому, в принципі, на ці кошти можна роботи хоча б почати, а, може, і повністю закінчити”, - сказав Попов.

Довідка УНІАН. 6 червня 2012 р. на Парковій дорозі було відкрито вертолітний майданчик — вертодром «Дніпро-1» Центру адміністративно-ділової авіації.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури, тоді інвесторами були здані в експлуатацію дві черги з п'яти цієї споруди.

Будівництво Центру адміністративно-ділової авіації почалося в жовтні 2010 року. Замовник будівництва - ТОВ «Амадеус Ко», генеральний підрядник - спільне українсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Основа-солсіф».

Під будівництво було відведено земельну ділянку площею 2,1839 га.