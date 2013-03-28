Ставицький: Україна розраховує на ще два маршрути поставок газу

Україна розраховує на експлуатацію маршруту поставок газу через хорватський LNG-термінал, повідомив журналістам у Будапешті міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав: «Ми розраховуємо на те, що найближчим часом будуть відпрацьовані нові два маршрути. Це маршрут TANAP - трубопровід, який пройде з Азербайджану до Центральної Європи. А також коридор Адріа - це LNG-термінал, що будується в Хорватії і пов'язаний він із системами в Центральній Європі, а також з нашою ГТС".

Е.Ставицький зазначив, що розраховує, що цей проект буде реалізовано в найближчі два-три роки.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров в рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини. Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани у 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м

До 2016 року Хорватія має намір запустити в експлуатацію LNG-термінал на Адріатиці. Вартість проекту оцінюється в 600 млн. євро. 25% фінансування країна розраховує одержати з фонду розвитку ЄС.