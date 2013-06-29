На Житомирщині через негоду дерево впало на чоловіка

Як повідомляє Управління ДСНС у Житомирській області, 28 червня близько 20.00 внаслідок різкого погіршення погодних умов в селі Волосів Андрушівського району на чоловіка 1951 року народження який випасав худобу, впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер в лікарні.

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Того ж дня в смт Червоне внаслідок сильної зливи та шквального вітру частково пошкоджено покрівлі дахів 7 приватних житлових будинків та 4 дахів господарських будівель. Пошкоджено 11 ліній та зруйновано 4 опори електропередач.

О 05.00 29 червня на місці пригоди відбулася виїзна нарада під головуванням першого заступника голови Житомирської облдержадміністрації Миколи Олещенка. У ході оцінювання обстановки та обстежування помешкань жителів які постраждали від стихії керівникам бригад обленерго та комунальних служб були поставлені конкретні завдання щодо ліквідації наслідків непогоди.

Під’їздні та внутрішні шляхи розчищено.

Збитки від стихії підраховуються.