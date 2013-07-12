Майже 60 осіб намагаються штурмом взяти райуправління міліції в Києві
22:12, 12 липня 2013Політика
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Майже 60 протестувальників проти вчинення співробітниками київської міліції застосування фізичної сили до 19-річної студентки зламали металеву огорожу біля входу до Святошинського райуправління міліції в Києві і намагаються увірватися до приміщення.
Місце подій удень / Фото: ТСН
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, зауваживши, що бійці спецпідрозділів вживають дозволених законом заходів щодо запобігання спробі проникнення в будівлі райуправління міліції та порушення громадського порядку.
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