Майже 60 осіб намагаються штурмом взяти райуправління міліції в Києві

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, зауваживши, що бійці спецпідрозділів вживають дозволених законом заходів щодо запобігання спробі проникнення в будівлі райуправління міліції та порушення громадського порядку.