Суд скасував рішення про примусове психіатричне лікування активістки Радченко

Про це заявила під час прес-конференції Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, поінформували УНІАН у її прес-службі.

Лутковська була присутня під час розгляду апеляції на рішення Комунарського районного суду Запоріжжя щодо примусового психіатричного лікування Радченко, у справі якої було відкрито провадження уповноваженого.

На тему: Запорізьку активістку Радченко відпустили з психлікарні

Як повідомляв УНІАН, запорізьку активістку Радченко затримали 11 липня у будівлі Ленінського районного суду міста і за рішенням суду госпіталізували до психіатричної лікарні.

За словами доньки Дар’ї, це зроблено внаслідок того, що мати, як член низки громадських організацій, неодноразово критикувала дії міліції та збирала підписи за відставку мера.

Самі правоохоронці звинувачують Радченко в постійних скандалах з оточуючими, які нібито і написали скаргу на активістку.

26 липня лікарі Запорізької обласної психіатричної лікарні відпустили Радченко додому.