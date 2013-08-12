Россільгоспнагляд виявив у білоруських м'ясі та сирі кишкову паличку
13:26, 12 серпня 2013Суспільство
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Федеральна служба Росії з ветеринарного та фітосанітарного контролю (Россільгоспнагляд) виявила «бактерії групи кишкової палички» у продукції трьох білоруських підприємств.
У білоруському м'ясі виявили кишкову паличку
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Россільгоспнагляд.
Мікроби були виявлені під час лабораторних дослідженьх шинки ВАТ «Борисовський м'ясокомбінат», яловичини ВАТ «Міорський м'ясокомбінат» та сиру підприємства ВАТ «Савушкін продукт».
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Прийнято рішення «проінформувати державну ветеринарну службу Білорусі про виявлені результати для вжиття заходів щодо випуску продукції, яка відповідає вимогам безпеки Митного союзу».
Всього небезпечні бактерії були виявлені Россільгоспнаглядом в продуктах 26 держав.
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