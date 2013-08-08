Россільгоспнагляд знову виявив антибіотики у сирах Мілкіленду

Про це УНІАН повідомили у Россільгоспнагляді.

Згідно з повідомленням, у продукції «Прометея» виявлено тетрациклін і окситетрациклін, а в сирах «Миргородського сироварного комбінату» - окситетрациклін.

Крім того, Россільгоспнагляд виявив підвищений вміст мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів у мороженій яловичині українського виробника «Прилуки-Агропереробка».

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У зв'язку з виявленими порушеннями відомство ввело режим підвищеного контролю продукції, яка поставляється названими підприємствами.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 27 травня поточного року ввів режим посиленого лабораторного контролю для українських компаній «Гадячсир» (Полтавська обл.) і «Прометей» (Чернігівська обл.) у зв'язку з виявленими в їх продукції антибіотиками.

19 червня Россільгоспнагляд у Челябінській області знову виявив у сирі українських підприємств «Прометей» (філіал «Менський сирий»), «Рось» (філіал «Охтирський сиркомбинат») і «Миргородський сироварний комбінат», які входять до складу агрохолдингу «Мілкіленд», перевищення допустимого вмісту кількості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» - диверсифікований виробник молочної продукції, що веде бізнес у Росії, Україні і Польщі. «Мілкіленд» входить до п'ятірки передових компаній молочного ринку країн СНД.

Компанія «Мілкіленд» володіє 10 заводами в Україні, Останкінським молочним комбінатом у Москві і заводом Ostrowia у Польщі і займається виробництвом твердих сирів і масла, а також незбираних молочних продуктів.

Значну частину своєї продукції «Мілкіленд» продає під брендом "Добряна", а також "Останкинська" і "Коляда".