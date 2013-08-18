Екс-мер Житомира збирається боротися за повернення свого майна

Колишній міський голова Георгій Буравков має намір і далі боротись за повернення свого майна та не зважатиме на розголошення інформації про його затримання.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

«Я вже боровся і боротимуся далі в судах різних рівнів за повернення свого майна та не зважатиму на паплюження мого імені у зв'язку із розголошеною інформацією про моє недавнє затримання, яке вважаю незаконним», - сказав Буравков.

При цьому екс-мер нагадав, що звинувачення щодо нього у статусі керівника та власника ТОВ «Інтерстиль» висувались ще раніше. Йшлося про кредит ЄБРР, який підприємство отримало ще наприкінці 90-х років. Пізніше у цього підприємства почалися проблеми з виплатою кредиту.

«Значну роль в управлінні підприємством тоді почала відігравати інша людина. Буравкова обрали мером Житомира, і він практично відійшов від справ. Саме тоді було складено низку договорів, що суперечили кредитним зобов'язанням. Фактично, люди, які керували підприємством, прибрали його до своїх рук», - запевнив адвокат Буравкова Анатолій Шелепа.

На тему: Суд завернув прохання прокуратури посадити екс-мера Житомира під домашній арешт

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Корольовський районний суд Житомира відхилив клопотання прокуратури щодо обрання дещо суворішого запобіжного заходу для житомирського екс-мера. Наразі він перебуває на підписці про невиїзд.

5 серпня прокуратура Житомирської області затримала екс-мера Булавкова за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

7 серпня Корольовський районний суд Житомира відмовив у клопотанні прокуратури щодо обрання запобіжного заходу щодо екс-мера Житомира у вигляді взяття під варту, і він перебуває на підписці про невиїзд.

14 серпня прокуратура звернулася з клопотанням, у якому вимагала утримувати житомирського екс-мера під домашнім арештом, однак Корольовський районний суд Житомира направив клопотання на доопрацювання.