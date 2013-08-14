Суд завернув прохання прокуратури посадити екс-мера Житомира під домашній арешт

Сьогодні Корольовський районний суд Житомира направив на доопрацювання клопотання прокуратури, у якому вона вимагала утримувати житомирського екс-мера Георгія Буравкова під домашнім арештом.

Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив адвокат Буравкова Анатолій Шелепа.

"Справа в тому, що сторона обвинувачення неправильно оформила документи",- зазначив Шелепа.

Отже, клопотання відхилили через невідповідність цього документу процесуальним нормам.

Шелепа зазначив, що нове судове засідання може бути призначене у тому випадку, якщо прокуратура доопрацює своє клопотання і воно відповідатиме нормам закону. Коли саме відбудеться нове судове засідання, адвокат не уточнив, бо це наразі невідомо. "Зараз важко сказати, коли буде це нове засідання, однак ми не робимо з цього таємниці від журналістів",- сказав адвокат.

Співрозмовник УНІАН зауважив, що суд не отримав достатньо аргументів для того, аби екс-мера взяли під варту.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня Корольовський районний суд Житомира на засіданні своїм рішенням відмовив у клопотанні прокуратури щодо обрання суворішого, ніж раніше, запобіжного заходу щодо екс-мера Житомира Георгія Буравкова, і він тепер перебуватиме на підписці про невиїзд.

5 серпня прокуратура затримала екс-мера Житомира за підозрою у заподіянні шкоди Нацбанку на суму понад 20 млн грн.