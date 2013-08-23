Звинувачений у замаху на Путіна наполягає на своїй версії

За її словами, Осмаєв став головним обвинувачуваним у справі на підставі кількох фактів. Перший – його допомога Іллі Пьянзіну і Руслану Мадаєву у найманні квартири. Другий – його ноутбук, позичений приїжджим.

«У ньому були сімейні фотографії, листування з батьками, купа іншої особистої інформації. Але цей факт Адам не заперечує. За його словами, у день вибуху він дійсно прийшов на вулицю Тираспольську. У квартирі відчув запах газу, про що сказав Мадаєву і Пьянзіну. Вибух стався, коли мій підзахисний намагався відкрити вікно – в результаті у нього обгоріла частина спини. Побачивши, як полум'я охопило Мадаєва, кинувся на допомогу, намагався витягнути назовні. Але нічого не вийшло, тільки вогонь перекинувся і на його одяг», - сказала Черток.

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На вулиці Осмаєв побачив чоловіка, який запропонував допомогу і відвіз обпаленого підсудного до мачухи. Як стверджує сам Осмаєв, цього він майже не пам'ятає, оскільки перебував у шоковому стані. За його словами, він місяць пролежав у ліжку – у нього було обпалено 25% тіла.

За словами адвоката, згідно з першою версією рятувальників і міліції, у квартирі вибухнув балон з газом.

«Там, дійсно, були рештки газового балона, пальники... У квартирі на Тираспольській вибухову речовину виявили при повторному огляді місця події. Знайшли 2 банки з трипероксідом ацетону - ініціюючою речовиною, яка може вибухнути навіть від іскри на одязі. Її знайшли біля ліжка. Поряд був встановлений кондиціонер, який під час пожежі від високої температури розплавився, а гримуча суміш чомусь уціліла…», - сказала Черток.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня заступник генерального прокурора Російської Федерації Володимир Малиновський направив до суду кримінальну справу Іллі Пьянзіна, обвинувачуваного у підготовці замаху на Володимира Путіна, який обіймав на той час посаду прем'єр-міністра.