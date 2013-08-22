Справу обвинуваченого в підготовці замаху на Путіна передали до суду

Заступник генерального прокурора Російської Федерації Володимир Малиновський направив до суду кримінальну справу Іллі Пьянзіна, якого обвинувачують у підготовці замаху на Володимира Путіна.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури РФ.

“Заступник генерального прокурора Російської Федерації Володимир Малиновський затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно Іллі Пьянзіна, який у грудні 2011 р. – січні 2012 р. готувався до посягання на життя Володимира Путіна, що обіймав на той період посаду голови Уряду Російської Федерації”, - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також повідомили, що Пьянзіна звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 209 (участь у сталій озброєній групі (банді)), ч. 1 ст. 30 і ст. 277 (приготування до посягання на життя державного діяча), ч. 3 ст. 223 (незаконне виготовлення вибухових речовин і вибухових пристроїв) і ч. 3 ст. 222 (незаконне зберігання і перевезення вибухових речовин і вибухових пристроїв) Кримінального кодексу РФ.

“За версією слідства, Пьянзін, перебуваючи у грудні 2011 р. на території України, за пропозицією Адама Осмаєва і Руслана Мадаєва вступив у створену за розпорядженням керівника незаконного озброєного формування «Імарат Кавказ» Доку Умарова сталу озброєну групу (банду). Перед нею було поставлено завдання здійснити замах на кандидата на посаду Президента Російської Федерації Володимира Путіна з метою припинення його державної та іншої політичної діяльності, а також з помсти за боротьбу з незаконними озброєними формуваннями на території Північного Кавказу і відновлення конституційного ладу в Чеченській Республіці. Посягання передбачалося здійснити у м. Москві шляхом висадження у повітря замінованого автомобіля на шляху проходження кортежу”, - інформує прес-служба Генпрокуратури РФ.

У прес-службі також зазначили, що з метою підготовки до здійснення злочину вказані особи у період грудня 2011 р. незаконно виготовили не менш як два кумулятивні вибухові пристрої, призначені для ураження броньованих автомобілів, і випробували їх силу в передмісті м. Одеси. При виготовленні 4 січня 2012 р. чергового саморобного вибухового пристрою виникла пожежа, в результаті якого Мадаєв загинув, а Пьянзін і Осмаєв були затримані правоохоронними органами України. Згодом Пьянзіна за запитом Генеральної прокуратури Російської Федерації видали російській стороні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі Пьянзіна і уродженця Грозного Осмаєва. За даними спецслужб, за свідченнями затриманих стало відомо, що вони готували замах на Путіна в Москві, що мало статися відразу після березневих виборів Президента Росії.

14 серпня 2012 р. Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам РФ 31-річного Осмаєва. Проте Європейський суд з прав людини рекомендував владі України не видавати затриманого Росії й процес екстрадиції підслідного до РФ було призупинено.

Осмаєв неодноразово заявляв, що дав визнання в підготовці замаху під тиском і тортурами.