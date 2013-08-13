Прокуратура Одеси вирішила, що звинуваченого у замаху на Путіна не катували

Про це УНІАН повідомила адвокат Осмаєва Ольга Черток.

«Прокуратура вважає, що складу злочину немає. Було допитано лише Осмаєва без адвоката і Нечипорука (слідчий СБУ). Осмаєв сказав, що тортури були, а Нечипорук, що не застосовувалися. Прокуратура повірила співробітнику СБУ», - розповіла Черток.

Вона додала, що у неї є «офіційний документ ФСБ Росії, який підтверджує, що у лютому в Одесі разом з Адамом було затримано його батька і громадянку Кошкіну, але прокуратура більше нікого не допитувала».

Адвокат не змогла уточнити, коли прокуратура закрила справу, додавши, що Осмаєв одержав про це відповідний документ українською мовою, якої не розуміє. Її підзахисний вже написав відповідну заяву, в якій просить надати ухвалу російською мовою.

На даний момент кореспонденту УНІАН не вдалося одержати офіційний коментар прокуратури Одеси з даного питання.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували в міжнародному розшуку, - громадянина Казахстану Іллі П’янзіна і уродженця Грозного Адама Осмаєва. За даними спецслужб, з показів затриманих стало відомо, що вони готували замах на Путіна в Москві, який мав відбутися одразу після березневих виборів Президента Росії.

Осмаєв неодноразово заявляв, що дав зізнання під тиском і тортурами, після чого прокуратура Одеси розпочала перевірку заяви обвинуваченого.

27 червня дружина Адама Осмаєва - Аміна Окуєва зачитала на прес-конференції заяву свого свекра Асламбека Осмаєва, в якій він стверджує, що його викрадали спецслужби і чинили на нього тиск для отримання показань сина.