ЗМІ: Скандально відомий актор Панін залишив територію Криму

Про повідомив один з організаторів гастролей Московського незалежного театру, у складі якого Панін виступав на півострові, повідомляє «Аргументи тижня – Крим»

«Він виїхав вчора», – сказав співрозмовник.

При цьому він не відповів на запитання, в якому напрямку вирушив скандальний актор, а також - яким видом транспорту він скористався.

Як відомо, російський актор гастролював по Криму із виставою «За двома зайцями». Запланований на п'ятницю в Євпаторії в місцевому театрі показ було скасовано. Глядачам повернули гроші за квитки.

Як повідомляв УНІАН, Панін, перебуваючи на гастролях в Криму, потрапив в ДТП, коли їхав разом із супутницею в таксі на одній з вулиць Алушти. Після цього актор образив і ударив водія Chevrolet Ельвіса Сейдалієва, який працює таксистом. Кримська міліція відкрила кримінальне виробництво за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

Потім російський актор, коментуючи інцидент журналістам, неодноразово образив кримськотатарський народ, а також поставив під сумнів приналежність Криму Україні.

У четвер, перебуваючи у Керчі, актор публічно вибачився перед кримськими татарами.

У Меджлісі кримськотатарського народу не прийняли його вибачень, зажадавши від правоохоронних органів заарештувати актора.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов засудив вислови росіянина. Він назвав їх образливими і нагадав, що «Крим - це невід'ємна частина України, де діє українське законодавство, яке розповсюджується на всіх без винятку, у тому числі й на гостей півострова».

МЗС України закликав правоохоронні органи втрутитися в скандальну ситуацію.