Під останній призов до української армії потрапив другокласник - ЗМІ

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Київський військовий комісаріат.

Помилку трапилася з вини паспортистки, яка механічно "додала" Івану Острушку 10 років, пробивши 1995 рік народження замість 2005. Помилку вона пізніше виправила і повідомила про це у військкомат.

Повістку сприйняли з гумором і в сім'ї Острушків, і в комісаріаті.

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Батько восьмирічного Івана Ярослав одразу запитав, куди син хоче йти - в школу чи в армію? "Я не знаю" , - задумливо відповів другокласник . Потім сказав, що "для початку потрібно подивитися , що це таке" і почав укладати в шкільний рюкзак щоденник і підручник з української мови. "В армії сюди я покладу бінокль і рацію" , - міркував він.

У Київському військовому комісаріаті у свою чергу пообіцяли організувати "юному солдату" екскурсію в одну з військових частин.

Нагадаємо, до лав Збройних сил України цієї осені востаннє заберуть 10 тисяч 800 строковиків. За словами міністра оборони Павла Лебедєва, безпосередньо в Збройні сили буде забрано 5 тисяч осіб, Внутрішні війська МВС - 4,8 тисяч, в Держспецслужбу транспорту -1 тисяча людей. "Після цього армія буде формуватися виключно за контрактом", - заявив Лебедєв.