У Маріуполі на пляжі застрелили чоловіка

Як повідомляє прес-служба міліції Маріуполя, тіло чоловіка виявили увечері 7 вересня в прибережній зоні на каменях співробітники охорони порту.

Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце події, встановили, що «тіло лежить біля огорожі порту, на території пляжу (район 3-го причалу)», йдеться в повідомленні.

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Також було встановлено, що на тілі є сліди насильницької смерті: наскрізне кульове поранення скроневої області.

На вигляд чоловікові 40-45 років, зросту 170-175 сантиметрів, був одягнений у чорний спортивний костюм і кросівки темного кольору.

Наразі особу померлого не встановлено, повідомили в міліції.