ЗМІ: У центрі Севастополя серед білого дня застрелили чоловіка (фото)
За повідомленням очевидців, на вулиці Очаковців в Севастополі скоєно напад на ювелірний магазин.
У Севастополі сьогодні близько 11 години ранку на вул. Очаковців стався напад на ювелірний магазин «Золота перлина». За інформацією очевидців, від двох пострілів у голову помер охоронець магазину.
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В даний час на місці події працює слідча група МВС. Тіло охоронця з магазину поки не виносили.
Інші обставини НП поки з'ясувати не вдалося. У тому числі, невідомо, чи затриманий злочинець.
Імовірно, мотивом для вбивства послужила спроба пограбування ювелірного магазину.
За словами очевидців, люди лягали на землю, прикривали голови руками, почалася паніка. На дорозі в цей момент навіть сталося ДТП: один з розгублених водіїв не впорався з керуванням автомобіля.
У прес-службі УМВС Севастополя поки не підтвердили, що перестрілка відбулася за участю інкасаторів. Детальну інформацію про подію правоохоронці повідомлять після вивчення всіх деталей події.
За інформацією: cit.ua, 911sevastopol.org