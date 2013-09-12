Азаров розповів, коли Shell забезпечить Україну власним газом

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив журналістам, коментуючи підписання сьогодні в Гаазі операційної угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі.

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«По суті, з сьогоднішнього моменту підписання починається й велика робота з освоєння наших сланцевих родовищ. Про це ми сьогодні говорили з президентом компанії Shell й намітили, що приблизно в 2015 році компанія Shell уже видобуватиме в Україні значні обсяги газу», - сказав Азаров. - «На нас непроста робота чекає, але ми з компанією Shell упевнені, що, по-перше, ми на правильному шляху, що угода відповідає нашим національним інтересам і вона, зрештою, вирішить проблему забезпечення України власним газом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники Royal Dutch Shell і «Надра Юзівська» підписали операційну угоду про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі, в результаті якої компанія Shell зможе юридично і фактично починати роботи з розвідки й згодом видобутку вуглеводнів на Юзівській площі.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, перший вільний газ із Юзівської площі очікується одержати наприкінці наступного року, а практичний видобуток газу може початися вже з 2015 року.

Також він зазначив, що на першому етапі для проведення розвідувальних робіт Royal Dutch Shell планує виділити понад 500 млн дол., а загалом інвестиції в промислову розвідку й будівництво комунікацій на Юзівській площі оцінюються компанією близько 10 млрд дол.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.