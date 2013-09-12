Роботи з видобутку сланцевого газу в Україні можуть початися вже сьогодні

Як повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, таку можливість компанія отримала в ході підписання представниками Royal Dutch Shell і «Надра Юзівська» операційної угоди про розділ продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі.

Документ був підписаний сьогодні в присутності прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

"Практично з сьогоднішнього дня фактично і юридично починається робота Royal Dutch Shell в Україні. Це безпосередньо та угода, яка дає в повному обсязі дозвіл на безпосереднє вкладення інвестицій для роботи на Юзівської площі", - сказав Ставицький.