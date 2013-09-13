ЗМІ: Виші заселяють студентів у гуртожитки з жахливими умовами (відео)

Однак рівень умов життя тих, кому пощастило отримати місце, в деяких студентських помешканнях залишає бажати кращого, повідомляє ТСН.

Так, журналісти програми "Сніданок з 1+1" побували в сьомому гуртожитку Національного авіаційного університету. Опинитися всередині їм вдалося просто, бо вахтера не було на місці.

За свідченнями журналістів, хоча зовні гуртожиток виглядає як звичайна будівля для проживання, всередині він зустрічає відвідувачів обшарпаними стінами, стелею, яка обсипається, та іржавою сантехнікою, а душова кімната є тільки одна на 9 поверхів, зате у кабінеті завідувачки гуртожитку євроремонт - стіни рівні, а підлога чиста.

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При цьому в одній кімнаті мешкає по шість людей.

Також у багатьох секціях гуртожитку можна наштовхнутися на так звані холодильники-смітники, де продукти лежать роками разом з тарганами, яких у гуртожитку значно більше, ніж студентів.

Тим часом ректор авіаційного університету запевняє, що в гуртожитку номер 7 активно йде ремонт.

"Сьомий гуртожиток зараз в ремонті весь. Там один стояк відремонтований, один - ні. Він планово поставлений на ремонт на це півріччя", - заявив він.

"Ремонт там дуже складний. Тому ми його зробимо. В цьому місяці ми його закінчимо", - пообіцяв ректор.