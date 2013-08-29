Табачник хоче дозволити студентам приходити до гуртожитків вночі
15:00, 29 серпня 2013Суспільство
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Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник пропонує дозволити пропуск студентів до їх гуртожитків після 23.00.
Студентам дозволять повертатись до гуртожитків після 23.00, khersonline.net
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час он-лайн конференції.
«Студентів мають пропускати, оскільки гуртожиток є житлом», - сказав міністр.
Також, за його словами, студенти мають право указувати адреси гуртожитків, в які їх не пропускали.
«І ми вживатимемо заходи: спочатку – попереджати, потім – карати», - запевнив Табачник, не уточнивши, яким саме буде покарання.
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