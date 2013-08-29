Табачник хоче дозволити студентам приходити до гуртожитків вночі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час он-лайн конференції.

«Студентів мають пропускати, оскільки гуртожиток є житлом», - сказав міністр.

Також, за його словами, студенти мають право указувати адреси гуртожитків, в які їх не пропускали.

«І ми вживатимемо заходи: спочатку – попереджати, потім – карати», - запевнив Табачник, не уточнивши, яким саме буде покарання.