Міндоходов має готовність відмовитися від введення податку з обороту

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Щодо податку з обороту, то я вважаю, що податок з обороту - не той шлях, по якому ми повинні йти. Як ідея – ми обговорюємо її. Проте її по-різному оцінюють – одні галузі підтримують, а інші – ні», - сказав Клименко.

При цьому він ще раз нагадав, що всі нововведення Міндоходів проводитиме виключно після консультацій з інвестиційною радою, створеною при міністерстві навесні поточного року.

"Всі наші нововведення проходитимуть через інвестраду, тому що пропоновані зміни ми можемо вносити лише після обговорення в бізнесі", - сказав Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, 23 липня Міністерство доходів і зборів України запропонувало знизити діючу ставку податку на додану вартість до 9% з 20% з одночасним скасуванням більшості пільг зі сплати цього податку, а також запровадити податок з обороту (бази оподаткування) на рівні 1-2%. Мета ініціативи – зниження податкового навантаження на додану вартість з допомогою зниження базової ставки податку з одночасним запровадженням компенсаторних механізмів у вигляді додаткової ставки податку з бази оподаткування (податку з обороту); наближення правил визначення доходів і витрат згідно з правилами нарахування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ; скорочення кількості пільг з ПДВ; уніфікація первинних документів бухгалтерського обліку з документами податкового обліку; створення умов для спрощеної форми і порядку заповнення податкової звітності з ПДВ.

При цьому в липні міністр заявив, що законопроект про зниження ставки податку на додану вартість до 9% з 20% є предметом дискусії і моделлю адміністрування податків, яку може бути змінено залежно від пропозиції бізнесу і не буде внесено на розгляд Кабінету міністрів і парламенту без глибоких висновків експертів.