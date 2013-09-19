Верховна Рада знизила мито на ввезення деяких імпортних товарів

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 384 з 412 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі. Закон передбачає зниження пільгових ставок ввізного мита на деякі товари, зокрема, виробниче устаткування, яке не виробляється в Україні.

Прийнятий закон перебудовує Митний тариф з гармонізованої системи опису і кодування (ГС) 2007 року на ГС-2012, якою користуються в більшості країн світу, зокрема в ЄС. Крім цього, закон передбачає зниження пільгових ставок ввізного мита на деякі види товарів. Зокрема, в ході обговорення голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник зазначив, що Комітет в рамках підготовки законопроекту до другого читання врахував пропозиції парламентаріїв, прийняті після першого читання проекту закону. Враховано в цілому більше десятка пропозицій, що передбачають, наприклад, встановлення нульової ставки мита на імпорт частин залізничних вагонів, які не виробляються в Україні, а також на устаткування для виробництва шпалер, яке теж не виробляється в Україні. При цьому підвищено до 10% ставку мита на імпорт водонагрівачів, аналоги яких виробляються в Україні, крім того, залишилися чинними ставки мита на брухт (5%) і полівінілхлорид (0%).

На тему: Міндоходів пропонує оновити податки на товари та послуги

Крім того, ввізне мито на деякі морепродукти знижено з 20% до 15%, а на виготовлені або консервовані плоди, горіхи таі інші їстівні частини рослин без додавання спирту і цукру - з 15% до 10%. З 6% до 5% зменшено мито на моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей і нові легкові автомобілі з об'ємом двигуна більш як 3 тис. куб. см. З 8% до 7,5% знижено мито на човни і моторні катери.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про Митний тариф (№2105а) було прийнято Верховною Радою в першому читанні 5 вересня поточного року. За прогнозами Хомутинника, ухвалення законопроекту дасть змогу збільшити щорічні надходження до бюджету на 400 млн. грн, а також знизити ціни на зарубіжні продукти харчування.