Верховна Рада знизила мито на ввезення деяких імпортних товарів
Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого законом України “Про Митний тариф України”.
Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 384 з 412 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі. Закон передбачає зниження пільгових ставок ввізного мита на деякі товари, зокрема, виробниче устаткування, яке не виробляється в Україні.
Прийнятий закон перебудовує Митний тариф з гармонізованої системи опису і кодування (ГС) 2007 року на ГС-2012, якою користуються в більшості країн світу, зокрема в ЄС. Крім цього, закон передбачає зниження пільгових ставок ввізного мита на деякі види товарів. Зокрема, в ході обговорення голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник зазначив, що Комітет в рамках підготовки законопроекту до другого читання врахував пропозиції парламентаріїв, прийняті після першого читання проекту закону. Враховано в цілому більше десятка пропозицій, що передбачають, наприклад, встановлення нульової ставки мита на імпорт частин залізничних вагонів, які не виробляються в Україні, а також на устаткування для виробництва шпалер, яке теж не виробляється в Україні. При цьому підвищено до 10% ставку мита на імпорт водонагрівачів, аналоги яких виробляються в Україні, крім того, залишилися чинними ставки мита на брухт (5%) і полівінілхлорид (0%).
На тему: Міндоходів пропонує оновити податки на товари та послуги
Крім того, ввізне мито на деякі морепродукти знижено з 20% до 15%, а на виготовлені або консервовані плоди, горіхи таі інші їстівні частини рослин без додавання спирту і цукру - з 15% до 10%. З 6% до 5% зменшено мито на моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей і нові легкові автомобілі з об'ємом двигуна більш як 3 тис. куб. см. З 8% до 7,5% знижено мито на човни і моторні катери.
Як повідомляв УНІАН, законопроект про Митний тариф (№2105а) було прийнято Верховною Радою в першому читанні 5 вересня поточного року. За прогнозами Хомутинника, ухвалення законопроекту дасть змогу збільшити щорічні надходження до бюджету на 400 млн. грн, а також знизити ціни на зарубіжні продукти харчування.