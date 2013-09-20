Україна збільшить закупівлі газу в Європі до 2 мільярдів кубів

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), що відкрилася 20 вересня в Ялті.

“Уряд залучив 1 мільярд кубометрів більш дешевого газу з Європи, і під кінець року буде ще один мільярд кубометрів”, - сказав Бойко.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим урядом прогнозним балансом надходження й розподілу природного газу в Україні на 2013 рік, обсяг газу, запланованого до поставок від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading, становить 1,3 млрд кубометрів.

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5 вересня ц.р. НАК «Нафтогаз України» і німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали угоду про поставки газу в Україну й зберігання газу в українських підземних сховищах газу.

У лютому 2013 року Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставки природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів. На даний момент реверс газу здійснюється через Польщу та Угорщину. Питання залучення можливостей Словаччини знаходиться в процесі обговорення. Також ведуться переговори з цього питання з Румунією.

За підсумками 2012 року німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» 56 млн куб. м газу. 2012 рік став першим роком, коли Україна почала імпортувати газ з європейського ринку.

В червні прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що газ, який Україна купує в німецької RWE, обходиться на 100 доларів дешевше, ніж газ російської компанії "Газпром". Середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.