Кучма: надія на зниження Росією ціни на газ - це ілюзія
Екс-президент України Леонід Кучма різко розкритикував уряд Миколи Азарова за спроби добитися від Росії зниження ціни на газ, які робилися протягом останніх двох років, назвавши це абсолютною ілюзією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма заявив, виступаючи на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), що відкрилася 20 вересня в Ялті.
«Сподіватися, що нам Росія ціну зменшить на газ, — це абсолютна ілюзія», - сказав екс-президент.
«І не треба обіцяти тут всередині, що ми з ранку до вечора ведемо переговори і чогось досягнемо. Треба робити так, щоб не треба було нам просити», - додав він.
За словами Кучми, Росія останніми роками веде агресивну і прагматичну політику стосовно України.
«Не будуть росіяни, як говорив Єльцин - "прокинувся і думай про Україну". Зараз вони думають навпаки», - уточнив екс-президент.
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Разом з тим Кучма додав, що Росії потрібно дякувати, оскільки вона змушує українську владу і бізнес робити кроки з модернізації вітчизняної економіки, яка є однією з найенергоємніших у світі.
«Потрібно росіянам за це дякувати. Вони змушують нас займатися високими технологіями. Щоб ту нашу промисловість, зокрема комунальну промисловість, привести до божеського вигляду, привести до європейських стандартів, - сказав Кучма.
«На 1000 доларів нашого ВВП 400 доларів займають енергоресурси. Скажіть, яка економіка витримає? Жодна», - додав екс-президент.
Як повідомляв УНІАН, уряд Азарова з 2010 року веде безуспішні переговори з Росією про зниження ціни на газ.
Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.
Недавно прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що щодня дія українсько-російських газових угод, підписаних у 2009 році, віддаляє Україну від Росії.