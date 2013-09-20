Кучма: надія на зниження Росією ціни на газ - це ілюзія

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма заявив, виступаючи на 10-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), що відкрилася 20 вересня в Ялті.

«Сподіватися, що нам Росія ціну зменшить на газ, — це абсолютна ілюзія», - сказав екс-президент.

«І не треба обіцяти тут всередині, що ми з ранку до вечора ведемо переговори і чогось досягнемо. Треба робити так, щоб не треба було нам просити», - додав він.

За словами Кучми, Росія останніми роками веде агресивну і прагматичну політику стосовно України.

«Не будуть росіяни, як говорив Єльцин - "прокинувся і думай про Україну". Зараз вони думають навпаки», - уточнив екс-президент.

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Разом з тим Кучма додав, що Росії потрібно дякувати, оскільки вона змушує українську владу і бізнес робити кроки з модернізації вітчизняної економіки, яка є однією з найенергоємніших у світі.

«Потрібно росіянам за це дякувати. Вони змушують нас займатися високими технологіями. Щоб ту нашу промисловість, зокрема комунальну промисловість, привести до божеського вигляду, привести до європейських стандартів, - сказав Кучма.

«На 1000 доларів нашого ВВП 400 доларів займають енергоресурси. Скажіть, яка економіка витримає? Жодна», - додав екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, уряд Азарова з 2010 року веде безуспішні переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Недавно прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що щодня дія українсько-російських газових угод, підписаних у 2009 році, віддаляє Україну від Росії.