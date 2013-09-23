За 8 місяців українці заплатили більше 50 мільярдів гривень податків

При цьому прес-служба не навела порівняльних даних із аналогічними показниками 2012 року.

Загальний обсяг податків і зборів, сплачених фізособами з початку року, становив 50,4 млрд грн, що на 4 млрд грн більше за аналогічний показник 2012 року.

«Крім того, фізособи-підприємці сплатили 560,3 млн грн податку на додану вартість, що на 12 млн грн більше аналогічного показника минулого року», - йдеться в повідомленні. Обсяг платежів з єдиного податку становив 3,3 млрд грн, що на 1 млрд грн більше показника минулого року.

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«Така результативність стала можливою завдяки заходам, спрямованим на виявлення платників податків, які здійснюють виплату зарплат у «конвертах», а також на попередження й знищення схем ухилення від сплати податків», - зазначили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Державного казначейства, обсяг надходжень до бюджету за підсумками 8 місяців року становив близько 217 млрд грн. У Міндоходів зазначають, що збір податкових і митних надходжень до державного бюджету відповідає загальному стану української економіки й динаміці макропоказників.

Пенсійний фонд України за 8 місяців 2013 року зібрав 123 млрд грн платежів з єдиного соціальному внеску, що на 0,8% більше плану надходжень і на 6,5% більше показника січня-серпня 2012 року.