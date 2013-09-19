В українських школах ввели предмет, де вчитимуть сумлінно платити податки

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході презентації курсу повідомили міністр доходів і зборів Олександр Клименко і міністр освіти та науки Дмитро Табачник.

«Ми презентуємо в усіх школах України вивчення курсу на вибір «Основи податкових знань». Я думаю, що ця книга допоможе в майбутньому комусь обрати професію. Хтось просто усвідомить, що держава будується спільними зусиллями, й головний внесок кожного громадянина України в зміцнення майбутнього своєї країни — сумлінна сплата податків», - сказав Табачник.

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У ході презентації курсу міністри представили книгу «Основи податкових знань», за якою навчаються учні 9-х класів. Клименко повідомив, що на сьогоднішній день у розробці також підручники для 10-х і 11-х класів.

«Основи податкових знань допоможуть зробити шлях у доросле життя більш усвідомленим і зрозумілим. Сьогодні ми робимо велику інвестицію в майбутнє України», - сказав Клименко.

У свою чергу Табачник запропонував створити книгу «Основи податкових знань» для початкових класів.

Крім того, міністр доходів і зборів України повідомив, що в майбутньому учні 9-х класів, які зараз вивчають курс, зможуть поглибити свої знання за допомогою електронного варіанту книги.

«Ми готуємо електронну версію книги, вона буде більш насичена з додатковими знаннями», - сказав Клименко.

Міністри також повідомили, що наприкінці навчального року буде проведено підсумкову зустріч із презентацією результатів нового курсу.