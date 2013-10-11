МЗС наполегливо не рекомендує їздити в Ірак

19:09, 11 жовтня 2013
Суспільство
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МЗС України у зв’язку із тривалою тенденцією до погіршення безпекової ситуації у Республіці Ірак вкотре наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Іраку до стабілізації ситуації в цій країні

МЗС радить не відвідувати Ірак

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, громадянам України, які вже перебувають на території Іраку, рекомендується уникати подорожей країною, а також проявляти підвищену обережність і пильність.

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У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Ірак за номером телефона: +964 790 416 71 52.

У МЗС також функціонує цілодобова «гаряча лінія»: +38 044 238 16 57.

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