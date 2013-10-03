МЗС радить відмовитися від поїздок до Лівії

МЗС України у зв’язку з помітним погіршенням безпекової ситуації на території Лівії останніми днями і посиленням загроз для життя та здоров’я іноземців, які перебувають у цій країні, наполегливо застерігає громадян України щодо небажаності відвідання Лівії до нормалізації ситуації.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Громадянам України, які перебувають у Лівії, рекомендується уникати місць масового скупчення людей та не дискутувати з місцевим населенням на релігійні або політичні теми.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України у Лівії за номерами телефона: +218 91 645 45 17 або + 218 21 360 86 65/64, які працюють цілодобово, або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.

Як повідомлялося, у Лівії стався напад на російське посольство.