У Львівській області чоловік загинув, потрапивши в ДТП двічі протягом години

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 14 жовтня близько 15.15 в селі Зубів Міст Кам'янка-Бузького району області 32-річний водій вантажного автомобіля « КамАЗ 53215», житель села Батятичі Кам'янка-Бузького району, скоїв наїзд на 36-річного жителя села велике Колодно цього ж району.

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Під час транспортування потерпілого в Кам'янка-Бузьку ЦРЛ водій автомобіля «КамАЗ» не впорався з керуванням , виїхав за межі проїжджої частини дороги в селі Ягідня Кам'янка-Бузького району та перекинувся.

Від отриманих травм потерпілий з Колодно загинув.

Причини і обставини ДТП встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.