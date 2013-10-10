У Харкові водій КамАЗа, який збив 13-річну дівчинку, може сісти на 8 років

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Максимальна санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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Водія вантажівки затримано, судом вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить міліція. Прокуратура процесуально керує.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 жовтня, на перехресті пр. Ілліча та під’їзної дороги до аеропорту Харкова автомобіль КамАЗ під керуванням 47-річного харків’янина наїхав на пішохода. Внаслідок зіткнення 13-річна дівчинка загинула на місці.