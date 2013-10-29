"Газпром" закрив для себе тему сланцевого газу до кінця 2014 року

Учасники засідання підтвердили, що в даний час видобуток сланцевого газу в Росії недоцільний через високу забезпеченысть запасами традиційного газу, собівартість видобутку якого істотно нижче передбачуваних витрат на видобуток газу зі сланцевої породи. Також зазначено, що видобуток сланцевого газу пов'язана з істотними екологічними ризиками, повідомляє РИА Новости.

"Разом з тим, активне висвітлення зазначеного питання в ЗМІ призвело до популяризації природного газу в світі, що є сприятливим фактором для "Газпрому" як надійного постачальника даного виду палива", - наголошується в повідомленні. Правлінню доручено продовжити моніторинг розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу і проінформувати раду директорів про його результати в четвертому кварталі 2014 року.

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У 2012-2013 роках промисловий видобуток сланцевого газу і раніше проводився тільки в США і Канаді. Видобуток сланцевого газу в США в 2012 році склал близько 270 мільярдів кубометрів. Частка газу, видобутого з сланцевої породи, у сукупній видобутку країни продовжила зростати. При цьому за минулий період більше половини сукупного видобутку сланцевого газу на північноамериканських родовищах залишалася збитковою, що підтверджується значним скороченням кількості бурових установок, зайнятих будівництвом свердловин для видобутку газу в США, а також продажем сланцевих активів рядом найбільших компаній галузі.

На думку фахівців, зростання видобутку сланцевого газу може сприяти перетворенню США на експортера зрідженого природного газу. Однак реалізація експортних СПГ- проектів неможлива без відповідних дозволів федеральних відомств США, які зацікавлені в енергетичній безпеці країни і збереженні низьких цін на внутрішньому ринку.