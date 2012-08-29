Заступник міністра РФ: Газпром недооцінює сланцевий газ

Таку думку висловив на прес-конференції в Москві заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому в прогнозі економічного розвитку РФ на 2012-й та наступні три роки закладено зниження експорту газу, він сказав, що в 2014-2015 рр.. почнуть діяти фактори ризику, пов'язані з видобутком іншими країнами сланцевого газу і сланцевої нафти.

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"Ризики, пов'язані із стагнацією видобутку і з конкуренцією з альтернативними джерелами вуглеводнів ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Раніше глава Газпрому Олексій Міллер заявляв, що у компанії немає інтересу до видобутку сланцевого газу в США. "Більший інтерес для нас становить Аляска - транспортні та видобувні проекти", - додав він. При цьому О.Міллер додав: "У Європі сланцевого газу ми поки не бачимо. Побачимо - подивимося".