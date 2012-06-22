Bloomberg: «Сланцева революція» зробить Газпром аутсайдером

Російська державна монополія «Газпром» не квапиться реагувати на «сланцеву революцію» і ризикує стати аутсайдером на газовому ринку, повідомляє Газета.ru, посилаючись на агентство Bloomberg.

«США більше не цікавляться Штокмановським родовищем. Держави, залежні від російського газу, такі як Україна і Польща, вивчають свої сланцеві родовища... Цим самим займається Китай», – пише агентство.

За даними Bloomberg, з початку 2012 року поставки «Газпрому» впали на 14%, а акції компанії – на 9,5%.

«Газпром» займає позицію, яку можна позначити як «ховати голову в пісок», – говорить колишній консультант британської BP Енді Флауер.

«Газпром» у свою чергу стверджує, що розробка сланцевих родовищ не така вже дешева, як прийнято вважати, і сланцевий газ ніколи не замінить звичайного. Крім того, його видобуток загрожує забрудненням джерел питної води. Таку точку зору в 2010 році висловлював голова «Газпром експорту» Олександр Медведєв.

«Сланцевий газ – це подарунок для всієї газової галузі, тому що він відкладає вирішення питання про потенційне вичерпання резервів. Але загальноприйнята думка про те, що сланцевий газ дешевий, не є правильною», – заявив Bloomberg голова управління структуризації контрактів і ціноутворення ТОВ «Газпром експорт» Сергій Комлєв.

Сланцевий газ дав можливість США в 2009 році вперше обігнати Росію за осягами видобутку природного газу, зазначає агентство.

У доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) від 29 травня також сказано, що видобування сланцевого газу в Китаї, США і декількох європейських країнах «створить реальні проблеми для нинішніх експортерів газу». За прогнозом МЕА, частка російських і близькосхідних виробників газу на міжнародному ринку впаде до 35% з нинішніх 45% до 2035 року.

Володимир Путін (нині президент Росії, а тоді прем'єр-міністр) ще у квітні закликав російські енергокомпанії «прийняти виклик» так званої сланцевої революції, нагадує Bloomberg.

Першим російським чиновником, який закликав задуматися над видобуванням сланцевого газу, в 2010 році став Юрій Трутнєв, який займав тоді пост міністра природних ресурсів. Він заявив, що збільшення видобутку сланцевого газу є реальною проблемою для «Газпрому» і Росії.